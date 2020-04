Tourismushilfe in der VG Wittlich-Land : Nachhaltige Projekte statt Einmalzahlungen

Osann-Monzel/Manderscheid Die VG Wittlich-Land will der Tourismusbranche mit 15 Investitionen unter die Arme greifen. Der TV stellt die wichtigsten Maßnahmen der Reihe nach vor.

Die Tourismusbranche steckt wegen der Coronapandemie in der Krise (der TV berichtete mehrfach). Wie an der Mosel leiden auch die Hotels und Restaurants in Manderscheid, Meerfeld, Eisenschmitt, Osann-Monzel und anderen Orten der Verbandsgemeinde Wittlich-Land unter den verfügten Schließungen. Mittlerweile seien bereits mehrere größere Betriebe mit der Bitte um Soforthilfe an die Verbandsgemeindeverwaltung herangetreten, sagte Bürgermeister Dennis Junk auf der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am Dienstagabend im Sitzungssaal der Verbandsgemeinde in Wittlich. „Wir wollen keinen Betrieb verlieren. Aber wir geben keine Soforthilfen in Form von Cash an die Betriebe“, sagte Junk. Denn das sei nicht Aufgabe der Kommunen, sondern der Bundes- und Landesregierung. Dennoch wolle die Verbandsgemeinde ein Signal senden. Die Ausschussmitglieder brachten am Dienstagabend ein Infrastrukturprogramm für den Tourismus in der VG Wittlich-Land auf den Weg. Es besteht aus 15 Einzelmaßnahmen, die den „sanften Tourismus“ in der Natur fördern sollen. Junk: „Unser Programm ist ein nachhaltiges Konzept, von dem Betriebe und Bürger profitieren sollen – und keine Einmalzahlungen.“ Der TV stellt die Highlights in einer Serie vor. Die größte Investition mit geschätzten Kosten von rund 150 000 Euro ist ein geplanter Klettersteig an den Manderscheider Burgen.