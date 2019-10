Kommentar

Kröv hat den Nacktarsch, Traben-Trarbach die Jugendstilvillen. Kröv hat das Internationale Trachtentreffen, Traben-Trarbach den unterirdischen Mosel-Wein-Nachts-Markt. Kröv hat eine der schönsten Veranstaltungshallen an der Mosel und einen Ferienpark, Traben-Trarbach hat Vier-Sterne-Hotels. Es sind die Unterschiede, die die Verbandsgemeinde touristisch so besonders interessant machen. Die Voraussetzungen für eine gemeinsame Marketingstrategie sind also sehr gut. Allerdings ist noch eine entscheidende Frage zu klären und die lautet: Wer macht was? Welche Aufgaben konkret übernimmt das Büro des Tourismuszweckverbandes. Was bleibt in der Verantwortung der örtlichen Tourist-Informationen? Wie erfolgt die gegenseitige Kommunikation? Weniger problematisch dürfte sein, einen zugkräftigen Namen zu finden.

