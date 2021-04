Tourismus : Modern und offen: Manderscheider Tourist-Info wird neu gestaltet

Manderscheid Die Tourist-Information im Manderscheider Kurhaus soll neu gestaltet werden. Offen soll sie werden. Und eine praktischere Innenarchitektur soll dafür sorgen, dass Besucher besser beraten werden können.

Wer das Kurhaus der Stadt Manderscheid betritt, sieht auf der rechten Seite Tische und Stühle an denen keiner sitzt und eine Theke, die nicht bewirtschaftet ist. Schaut man nach links, sieht man viele bunte Bilder an einer Säule und an den Bürofenstern der Tourist-Information, deren Türen geschlossen sind. Prospekte liegen auf Tischen und sind auf Ständern angeordnet.