Analyse : Die Jugendstilstadt Traben-Trarbach wird immer attraktiver

Über Traben-Trarbach thront die Ruine Grevenburg, von wo aus sich ein herrlicher Ausblick auf das Tal und die Stadt bietet. Foto: Tourist-Information Traben-Trarbach

Traben-Trarbach Was die Menschen in die Moselstadt zieht – und welche Weichen dafür gestellt werden.

Viele Jahre lang war die Bevölkerungsentwicklung in Traben-Trarbach rückläufig: Waren es 2015 noch 5768 Einwohner in der Jugendstilstadt, so sank diese Zahl bis 2020 auf 5554. Inzwischen geht der Trend aber wieder aufwärts. Beim Umzug der Kita Rappelkiste in ein Ausweichquartier wurde deutlich, dass nicht nur eine Gruppe, sondern gleich zwei Gruppen aufgestockt werden müssen. Der Bedarf an Kita-Plätzen ist hoch: Waren es im vergangenen Jahr noch 97, so werden mittlerweile 120 Plätze benötigt, für den Sommer sind sogar 145 Plätze gemeldet.

Der Stadtvorstand begrüßt diesen Trend. Stadtbürgermeister Patrice Langer ist froh, dass mehr Kinder in der Kita angemeldet sind. „Wir wollen gerade für junge Familien attraktiver werden, was für die Stadtentwicklung wichtig ist“, sagt er vor dem Hintergrund der in den vergangenen Jahren eher rückläufigen Bevölkerungszahl der Stadt. Diese positive Entwicklung hat gleich mehrere Ursachen, wie Langer bestätigt.

Neubaugebiet Königsberg: Bauplätze begehrt

Vor allem habe die Schaffung des Neubaugebietes Königsberg Anreize für junge Familien gegeben, sich in Traben-Trarbach niederzulassen, was teilweise auch den hohen Anstieg der verlangten Kita-Plätze erkläre, erläutert Langer. „Deshalb machen wir jetzt auch einen zweiten und dritten Bauabschnitt, da die Grundstücke im ersten Bauabschnitt schnell vergriffen waren“, sagt Langer. Bislang sind innerhalb von zwei Jahren 17 Häuser am Königsberg gebaut worden, das 18. Haus sei bald fertig. „Die Leute ziehen gerne hierhin, weil wir eine beschauliche Umgebung bieten. Sicherheit und Geborgenheit im ländlichen Raum sind ein großes Plus“, erklärt der Stadtbürgermeister. Nicht nur Familien aus der Region würden nach Traben-Trarbach ziehen, sondern auch solche aus anderen Bundesländern. „Wir haben zum Beispiel zwei Piloten aus dem Frankfurter Raum, die mit ihren Familien in letzter Zeit nach Traben-Trarbach gezogen sind“, sagt Langer. Er beobachte ohnehin ein Umdenken bei vielen Menschen, die den Betonburgen in den Ballungsgebieten entkommen wollen. Ein medizinisches Versorgungszentrum, ein Gymnasium, die Realschule plus, eine Fachoberschule und Grundschulen und Kitas runden das Angebot neben dem Hallenbad Moseltherme ab – womit Traben-Trarbach vieles bietet, was auch in Großstädten erwartet wird.

Traben-Trarbach: Top-Lage im Moseltal

Als Top-Tourismus-Destination im Moseltal mit weiteren Erholungsgebieten im Hunsrück und in der Eifel gewinnt Traben-Trarbach daher immer mehr an Attraktivität. Langer geht sogar so weit, eine Stadtflucht zu prognostizieren. Menschen, die unabhängig vom Wohnort arbeiten können, würden sich demnach lieber attraktive ländliche Gegenden aussuchen, in denen sie wohnen möchten. Schnell zu erreichende Erholungsgebiete seien ein entscheidender Standortfaktor.

Verkehrsanbindung von Traben-Trarbach wird immer besser

Nicht zufällig fällt der Bevölkerungszuwachs in Traben-Trarbach auch ein Stück weit mit der Fertigstellung der B 50 neu zusammen, die mit dem Hochmoselübergang Eifel und Hunsrück nahe Traben-Trarbach verbindet. Durch diese Straße hat Traben-Trarbach erstmals einen Anschluss an das nationale und internationale Fernstraßennetz sowohl Richtung Eifel/Belgien als auch in den Hunsrück und den Großraum Frankfurt/Mainz. „Ohne die B 50 neu hätten wir keine Nachfrage aus dem Großraum Frankfurt. Aber jetzt sind wir sehr gut erreichbar. Außerdem kommt man von Traben-Trarbach aus mit dem Auto schneller in die Großstädte“, sagt Langer. Deshalb habe auch die Zahl der Freiberufler zugenommen, die sich für Traben-Trarbach entscheiden. Manche Neubürger hätten Traben-Trarbach auch als Urlaubsort kennengelernt und sich dafür entschieden, sich dort niederzulassen.

Hinzu kommt, dass Traben-Trarbach auch über einen Bahnanschluss verfügt, der bald ausgebaut werden soll. Geplant ist ein Ein-Stunden-Takt Richtung Trier und Richtung Koblenz.

WLAN in Traben-Trarbach und Breitbandausbau

Traben-Trarbach zählt zu den ersten Städten im Kreis, die in der Innenstadt flächendeckendes WLAN anbieten. Hinzu kommt der Breitbandausbau, der mit der Erschließung des Stadtteils Kautenbach weitestgehend abgeschlossen wurde: Schnelles Internet ist eine Grundvoraussetzung dafür, dass Menschen sich Immobilien kaufen oder Wohnungen mieten.

