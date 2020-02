Neue Anlaufstelle : Mehr Raum für die Jugend in Traben-Trarbach

Info

Von 1996 bis 2007 gab es in Traben-Trarbach bereits einen Jugendtreff. Das sogenannte Café Latsch in der alten Lateinschule in Trarbach neben der evangelischen Kirche wurde 2007 geschlossen. Es gehört der evangelischen Kirchengemeinde Traben-Trarbach. Seitdem wurde in der Stadt diskutiert und gestritten, wie es mit der Jugendarbeit weitergehen soll.