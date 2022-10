Unglück : Vor 50 Jahren: Als in Traben-Trarbach acht Menschen im flammenden Inferno starben

In der Moselstraße in Traben-Trarbach stand das Hotel Gräfinburg. Foto: TV/Hans-Peter Linz

Traben-Trarbach Ein Firmenausflug nach Traben-Trarbach endete vor einem halben Jahrhundert in einer Katastrophe: Acht Menschen fanden in den Flammen eines brennenden Hotels den Tod.

Es war eine Katastrophe, die vor 50 Jahren für Presseecho im In- und Ausland sorgte. In der Nacht zum 7. Oktober 1972 bricht um 3.30 Uhr im Hotel Gräfinburg in der Moselstraße 17 in Traben-Trarbach ein Feuer aus. Das Hotel war beliebt. Auch Geschäftsreisende übernachteten dort regelmäßig. Schon seit den 1950er Jahren bot das Hotel am Abend einen Alleinunterhalter und Tanzmusik an, um sich im Wettbewerb zu behaupten. Denn die Moselregion war damals schon als Urlaubsgebiet besonders für Besucher aus Deutschland und dem benachbarten Ausland attraktiv.

In jener Nacht befinden sich Mitarbeiter der Firma Schäfer aus Ortenberg in Hessen (Wetteraukreis) dort auf Betriebsausflug.

Das Feuer, über dessen Ursache bis heute nichts bekannt ist, breitet sich vom Erdgeschoss in das erste Stockwerk aus, wo die Hotelgäste nichtsahnend schlafen.

Die schwere Eichentreppe des Hotels hält den Flammen stand, aber dicker Qualm zieht durch das Haus, und die Gäste geraten in Panik. Manche öffnen ihre Türen, woraufhin mehr Sauerstoff ins Haus kommt und die Flammen weitere Nahrung finden. Mitten in dieser Nacht bemerkt ein Ehepaar den Feuerschein. Der Traben-Trarbacher Kenneth Wilmot betätigt den Notruf und geht mit einer Leiter zum Hotel.

Fünf Menschen können über die Leiter den Flammen entkommen. Weitere Gäste klettern über das Dach zum Nachbarhaus. Die Feuerwehr rückt mit einer weiteren Leiter an. Aber nicht alle Gäste überleben. Sieben Betriebsausflügler aus Ortenberg und ein Dortmunder sterben. Mit einem Sprung in die Tiefe versuchen sie vergeblich, ihr Leben zu retten. Vier Frauen und vier Männer verlieren in jener Samstagnacht ihr Leben, fünf Kinder werden zu Waisen.

Zum Jahrestag dieses Unglücks soll an Roland Benz, Josefine Braun, Käthe Kuhnert, Helga Münchenbach, Otto Münchenbach, Brigitte und Erwin Stutz, die in den Flammen umgekommen sind, erinnert werden. Sie alle waren vor 50 Jahren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Schäfer Kunststofftechnik GmbH in Ortenberg. Monika Schäfer, deren Mutter damals das Unglück überlebt hat und die heute in der Firma für Marketing zuständig ist, hat für den 50. Jahrestag, Freitag, 7. Oktober, um 11 Uhr auf dem Friedhof Ortenberg im Garten der Erinnerung eine Gedenkveranstaltung angemeldet. In den Gottesdiensten der evangelischen und katholischen Gemeinde in Traben-Trarbach sollen an diesem Wochenende die Namen der Verstorbenen verlesen werden, um an sie zu erinnern.