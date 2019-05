Medizin : Traben-Trarbach bangt um Gesundheitszentrum

Info

Der Gesundheitskonzern Alexianer GmbH in Münster betreibt Einrichtungen in fünf Bundesländern. Dazu gehören Krankenhäuser zur Behandlung psychiatrischer Erkrankungen, Einrichtungen und Dienste der Senioren- und Eingliederungshilfe, Gesundheitsförderungs- und Rehabilitationseinrichtungen, sowie Werkstätten für behinderte Menschen und Integrationsfirmen.. Bei den Alexianern sind mehr als 16 000 Mitarbeiter beschäftigt, unter anderem in 22 Krankenhäusern.