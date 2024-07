Angebot an der Mosel Was der neue Automatenladen in Traben-Trarbach anbietet

Traben-Trarbach · Ein neuer Automatenladen eröffnet in Traben-Trarbach. Warum er gut in die Doppelstadt passt und was Kunden dort rund um die Uhr kaufen können, erklärt der Inhaber. Der ist auf dem Gebiet kein Unbekannter.

19.07.2024 , 06:53 Uhr

Markus Dietrich eröffnet in Traben-Trarbach seinen nächsten Automatenladen. Auch in Wittlich, Kröv und Ürzig stehen sie. Foto: Samuel Cartelli