Anna Plorin Darum geht für die neue Traben-Trarbacher Weinkönigin ein Kindheitstraum in Erfüllung

Die Überraschung im Moselstädtchen Traben-Trarbach war groß – kaum jemand hatte damit gerechnet, dass Anna Plorin die neue Stadtweinkönigin wird. Für die 29-Jährige erfüllt sich damit ein Kindheitstraum. Weinbau ist für Anna eine Herzensangelegenheit. Geboren ist sie in Berlin, doch aufgewachsen ist sie an der Mosel. Obschon ihre Eltern mit Weinbau nichts am Hut hatten, lernte Anna früh das Winzerdasein bei guten Freunden kennen und fand Gefallen daran: „Weinbau ist faszinierend und hat so viele Facetten.“