Denkmalschutz : Ein herrenloses Mausoleum dem Verfall preisgegeben

Meinung

Der Vorschlag von Pfarrer Henrichs trifft das Problem und könnte die Lösung bringen: Eine Art Denkmalschutzverein für Traben-Trarbach, der Geld für Projekte sammelt, wäre eine Möglichkeit, vielleicht nicht nur das Mausoleum zu retten, sondern auch für andere historische Denkmäler Geld bereitzuhalten. Gerade in der Jugendstilstadt Traben-Trarbach gibt es eine große Zahl an historisch und vor allem für die Moselregion außergewöhnlichen und damit erhaltenswerten Gebäuden. Wer solch einen Förderverein gründen will, sollte deshalb über die Stadtgrenzen hinaus denken. Es ist wohl unwahrscheinlich, dass sich das benötigte Geld auf die Schnelle innerhalb der Stadt findet. Aber wer über die Stadtgrenze hinaus denkt, könnte fündig werden. So gibt es auf Bundesebene die Deutsche Stiftung Denkmalschutz -und auch die Europäische Union hat diverse Förderprogramme. Einen Versuch wäre das auf jeden Fall wert.

