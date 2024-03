Andere Orte versorgen mit Traben-Trarbach erhält wohl keinen Notarzt-Standort

Er ist dann mal weg. Im April geht Uwe Plorin in Ruhestand: Der Mediziner aus Traben-Trarbach war lange Zeit oft als ehrenamtlicher Notarzt im Dienst und hat damit die medizinische Versorgung in der Region unterstützt (wir berichteten). 23 Jahre lang hatte er die Funktion als einer der Leitenden Notärzte im Landkreis Bernkastel-Wittlich inne. Nun muss er aufhören, weil er die erlaubte Altersgrenze von 67 Jahren erreicht. Ende April ist es so weit.