Das kann teuer werden Mann stürzt in Stollenschacht: Wie konnte das passieren?

War es die Begierde nach sensationellen Fotos, die einen 34-jährigen Mann aus Graach dazu gebracht hat, sich Zugang zu einem Stollen in einem Wald bei Starkenburg zu verschaffen – was ihn fast das Leben gekostet hat? Das ist die Vermutung mit Blick auf den Rettungseinsatz am Karfreitag, bei dem der Mann aus seiner misslichen Lage befreit werden musste. Denn er war in einen tiefen Schacht gestürzt, wo er zwei Tage lang lag, bevor er gefunden wurde (wir berichteten).