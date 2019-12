Kostenpflichtiger Inhalt: Weihnachtsmarkt : Mosel-Wein-Nachts-Markt Traben-Trarbach – Erst zahlen, dann in die Unterwelt

Der unterirdische Wein-Nachts-Markt in Traben-Trarbach ist ein Besuchermagnet. Im kommenden Jahr kostet er Eintritt. Foto: m_mo <m_mo@volksfreund.de> -/Tourist-Information Traben-Trarbach

Traben-Trarbach Gewinn statt Verlust: Die Stadt Traben-Trarbach wird beim kommenden Mosel-Wein-Nachts-Markt Eintrittsgeld verlangen.

Zurzeit läuft in Traben-Trarbach der neunte Mosel-Wein-Nachts-Markt. Und er ist so erfolgreich wie eh und je. Wie viele Besucher es während der knapp sechs Wochen diesmal sein werden, die sich in der Traben-Trarbacher Unterwelt vergnügen, kann nur geschätzt werden. Zuletzt war von 120 000 bis 160 000 Besuchern die Rede.

Der Mosel-Wein-Nachts-Markt ist zu einem bedeutenden Wirtschaftsfaktor für die Stadt geworden. Er ist ein gutes Geschäft für die Keller- und Standbetreiber und für die Hotellerie/Gastronomie. Er strahlt sogar weit über die Stadtgrenzen hinaus aus. Aber: Die ohnehin hoch verschuldete Stadt zahlt drauf. Und das nicht zu knapp. 53 000 Euro Defizit sind im städtischen Haushalt 2019 vermerkt.

Was liegt da näher, als die Besucher zur Kasse zu bieten? Die Diskussion, ob die Stadt als Veranstalter, die sehr viel Personal zur Verfügung stellt, Eintrittsgelder nehmen soll, gibt es seit mehreren Jahren. Im Stadtrat gab es stets Befürworter und Gegner.

Ein Wirtschaftlichkeitsgutachten, das die Stadt in diesem Jahr in Auftrag gegeben hat, kommt lapidar formuliert zu dem Ergebnis: Die Stadt wäre dumm, würde sie nicht finanziell von der Veranstaltung profitieren.

Meinung – Contra Fürs Geldausgeben zahlen Foto: Christian Moeris Von Christian Moeris Über einen symbolischen Euro als Eintrittsgeld in die Traben-Trarbacher Unterwelt würde sich bestimmt niemand beschweren. Wenn ich als Kunde aber erst mal kräftig zur Kasse gebeten werde, damit man mich hineinlässt, um drinnen mein Geld ausgeben zu dürfen, dann verursacht das bei vielen Besuchern wohl ein komisches Bauchgefühl. Die Gäste der Stadt werden sich ganz einfach fragen, warum sie erst mal Geld bezahlen sollen, um dort ihr Geld ausgeben zu dürfen. Sie werden sich sagen: Fahren wir doch lieber nach Bernkastel-Kues oder Wittlich einen Glühwein trinken, wo wir keinen Eintritt zahlen müssen. Und mal ehrlich: Wer würde Eintritt zahlen um für ein paar Euro einen Glühwein trinken zu gehen, wenn er dort nicht den ganzen Tag verbringen möchte? Auf kaum einem Markt der Region werden Eintrittsgelder erhoben und sie sind wohl auf den ersten Blick für alle Kommunen ein Zuschussgeschäft. Die Auslagen werden allgemein hin als Beitrag zur Wirtschaftsförderung verbucht. Über Gewerbesteuern fließt dann jedoch schon noch Geld zurück ins Säckel der Kommune.

Es gäbe mehrere Möglichkeiten: Man könnte die Kellerbetreiber stärker zu Kasse bitten. Diese zahlen bislang 25 Prozent der von ihnen kassierten Standgebühren an die Stadt. Und es gäbe die Möglichkeit, von den Besuchern Eintrittsgeld zu verlangen. Und genau diese Einnahmequelle will die Stadt nun anzapfen.

Meinung – Pro Die Besucher kommen doch Foto: TV/klaus kimmling Von Winfried Simon Die Stadt Traben-Trarbach ist hoch verschuldet. Der Mosel-Wein-Nachts-Markt kostet sie viel Geld. Man könnte das Ganze als Wirtschaftsförderung verbuchen, denn Hotels, Restaurants und Geschäfte profitieren enorm von der sechswöchigen Veranstaltung. Warum also noch Eintrittsgeld verlangen? Die Regel ist: Wer einen Weihnachtsmarkt besucht, zahlt keinen Eintritt. Allerdings: Einen Weihnachtsmarkt auf einem Platz im Freien zu organisieren, ist weitaus weniger aufwendig, als historische Keller dafür herzurichten. Weihnachtsmärkte sind längst zu touristischen Rennern geworden. Die Konkurrenz ist groß, und wer als Veranstalter auf Dauer Erfolg haben will, muss sich ständig weiterentwickeln, sprich er muss Geld investieren. Kritiker können sagen: Wenn’s Geld kostet, kommen viel weniger Besucher. Diese Bedenken teile ich nicht. Wenn ein Busunternehmer für eine Tagesreise nach Traben-Trarbach in Zukunft beispielsweise statt 43 nun 48 Euro verlangt, dürfte das wohl kaum jemanden abschrecken. w.simon@volksfreund.de

Der Stadtrat hat das jetzt in nicht öffentlicher Sitzung beschlossen, nachdem der in diesem Jahr gegründete Arbeitskreis „Weiterentwicklung des Mosel-Wein-Nachts-Marktes“ dies empfohlen hat. In diesem Arbeitskreis sitzen die Fraktionssprecher im Stadtrat, die Stadtbeigeordneten und ein Vertreter der Kellerbetreiber.

Für Stadtbürgemeister Patrice Langer ist klar: „Der Mosel-Wein-Nachts-Markt muss sich ständig weiterentwickeln, muss Attraktionen bieten. Das kostet aber Geld.“ Wichtig für Langer: Die einheimische Bevölkerung sollte so wenig wie möglich finanziell belastet werden. Wie das genau aussehen soll, zum Beispiel mit einer günstigen Dauerkarte, ist nun Aufgabe der Tourist-Information, ebenso die Festlegung der Ticketpreise und die organisatorische Umsetzung inklusive Personaleinsatz.

Im Haushalt 2020 der Stadt, der kürzlich einstimmig beschlossen wurde, ist diesmal in Erwartung der Eintrittsgelder für den Mosel-Wein-Nachts-Markt ein Überschuss von 124 000 Euro vorgesehen. Konkret: Man rechnet mit Einnahmen in Höhe von 400 000 Euro. Diesen stehen 200 000 Euro an Aufwendungen für die Erhebung der Eintrittspreise (vornehmlich Personalkosten) entgegen. Weitere Aufwendungen, unter anderem fürs Marketing, Anzeigen, Honorare, Beleuchtung schlagen mit rund 76 000 Euro zu Buche.

Statt einem Defizit, wie 2019, also nun ein beachtlicher Gewinn. Der soll aber, so Stadtchef Langer, komplett in die Attraktivitätssteigerung des Marktes fließen.