„Türen auf mit der Maus“ Traben-Trarbach feiert 15 Jahre Unterwelt

Traben-Trarbach · Tief unter der Erde zeigt sich in Traben-Trarbach noch heute der Ruhm der einstigen Weinhandelsstadt. Am 3. Oktober heißt es zum 15. Jubiläum der Unterwelt „Türen auf mit der Maus“. Aber wie fing eigentlich alles an?

01.10.2023, 10:20 Uhr

Schaurig-schön: Seit 15 Jahren ist Traben-Trarbachs Unterwelt für Gäste zugänglich. Foto: Gernot Weyrich

Düster, schaurig, geheimnisvoll – das ist die eine Seite der Traben-Trarbacher Unterwelt. Doch ihr wahres Ich ist gemütlich, glanzvoll, duftend und festlich. Jedes Jahr im Winter verwandeln sich die Keller in eine Weihnachtswelt, die es so in Deutschland kaum ein zweites Mal gibt.