Gästebeitrag mit ungeahnten Folgen Vermietung von Ferienwohnungen in Traben-Trarbach: Schwarze Schafe aufgepasst!

Mit der kleinen Einliegerwohnung etwas Geld nebenbei verdienen: Diesen Wunsch hat so mancher, der in einem touristischen Ort lebt und eine Immobilie sein Eigen nennt. Ein klassischer Fall: Die Eltern oder Großeltern sterben, Wohnraum steht leer und der Erbe richtet in der Wohnung oder dem Haus eine Ferienwohnung ein.