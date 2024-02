Am Freitagabend Kundgebung gegen Rechtsextremismus in Traben-Trarbach

Am Musikpavillon an der Mosel in Traben-Trarbach gab es zunächst Musik und Redebeiträge zu Toleranz, Menschenrechten und Demokratie. Nach der Eröffnungsrede durch den Leiter der Kundgebung Hajo Weinmann wurden zwei Lieder gemeinsam für den Frieden in der Welt gesungen. Anschließend richtete Marcus Heintel, VG-Bürgermeister, sein Wort an die Bevölkerung. Er sei überwältigt von der großen Anzahl an Mitstreitern in der kleinen Moselgemeinde Traben-Trarbach und machte in seiner Rede deutlich, dass es hier keinen Platz für Ausländerfeindlichkeiten gebe. Nach den Wortbeiträgen gab es noch eine Predigt von Pfarrer Jörg-Walter Heinrich von der Evangelischen Kirche in Traben-Trarbach.