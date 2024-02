Rauch weithin sichtbar Müll illegal abgebrannt: Feuerwehr löscht Flammen

Zu einem Brand nach Trarbach wurde die Feuerwehr am Donnerstagvormittag alarmiert: In der Nähe eines Hotels an der B53 brannten große Mengen an Unrat und Müll, berichtet die Feuerwehr, darunter lackiertes Holz. Der Rauch des Feuers war weithin sichtbar. Die Feuerwehrleute löschten die Flammen.