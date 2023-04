In der ehemaligen Wildbadmühle Neue Pläne für die Traben-Trarbacher Wassermarke – und ein neues Restaurant

Es zischt, es klirrt, es sprudelt. Mit dem Umzug der Bäckerei Wildbadmühle nach Wittlich Ende 2020 war es still geworden in der Wildbadstraße in Trarbach. Jetzt hat hier ein neuer Betrieb seine Heimat gefunden: das Felsenwasser, die Traditionsmarke aus der Doppelstadt. Direkt aus der Thermalquelle in Bad Wildstein stammt es und wird, mit dem markanten Jugendstil-Etikett versehen, in vielen gastronomischen Betrieben vor Ort ausgeschenkt.