Ehrenamt : Mitmach-Tag: Teilnehmer gesucht

Traben-Trarbach Zum Freiwilligen Mitmach-Tag der Verbandsgemeinde Traben-Trarbach sind bis jetzt bereits 15 Projekte angemeldet worden.

„Denn auch in Zeiten von Corona darf das Ehrenamt nicht auf der Strecke bleiben“, betonen die Mitglieder des Teams. Zum jetzigen Zeitpunkt gehe man davon aus, dass alle Projekte am 10. Oktober umgesetzt werden können. Die meisten werden in kleinen Gruppen im Freien unter den dann geltenden Abstands- und Hygieneregeln stattfinden.

Das Koordinationsteam trifft sich zum nächsten Mal am Mittwoch, 8. Juli, um 19 Uhr in der Weinbrunnenhalle in Kröv mit allen Projektleitern. Es geht unter anderem um die Fragen: Was liegt an? Wer benötigt noch Sponsoren? Wie viele Freiwillige sind noch wo zu suchen?