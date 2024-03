Neues Gutachten vorgestellt Drei Rathaus-Standorte bescheren Traben-Trarbach hohe Kosten

„Wir können es so nicht weiterlaufen lassen“, sagt Traben-Trarbachs Verbandsgemeindebürgermeister Marcus Heintel. Die derzeitige Situation mit drei Rathaus-Standorten sei kein Zukunftsmodell. Denn seit der Fusion mit Kröv-Bausendorf ist die Verwaltung sowohl im Rathaus und in der Brückenstraße in Trarbach untergebracht als auch im Rathaus in Kröv. Das erhöht nicht nur die Kosten, es erschwert auch die Arbeit, wie ein Gutachten zeigt, das die Verwaltungsstandorte unter die Lupe genommen hat. Tanja Harlos von der Kommunalberatung Rheinland-Pfalz hat es nun dem Haupt- und Finanzausschuss der VG vorgestellt.