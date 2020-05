Freizeit : Stadt Traben-Trarbach sagt Moselwein-Festival ab

Traben-Trarbach In Abstimmung mit dem Ältestenrat der Stadt Traben-Trarbach werden alle städtischen Veranstaltungen bis zum 31. August 2020 wegen des Coronavirus abgesagt.

Ursprünglich hätte das Moselwein-Festival am zweiten Wochenende im Juli, vom 10. bis 13. Juli, stattfinden sollen. Auf dem traditionsreichen Weinfest mit ganztägiger Live-Musik und Höhenfeuerwerk am Moselufer in Trarbach begegnen sich jährlich an vier Tagen hunderte Menschen auf engsten Raum.