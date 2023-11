Designerin stellt Motiv vor Neue Tassen auf dem Wein-Nachts-Markt in Traben-Trarbach: Was darauf zu sehen ist

Glühwein? Oder lieber Kinderpunsch? Für Nathalie Routledge kann es zur Weihnachtszeit nicht süß genug sein. Auf jeden Fall wird in diesem Jahr immer etwas Stolz mitschwingen, wenn sie auf dem Mosel-Wein-Nachts-Markt in Traben-Trarbach eine der Glühweintassen in der Hand hält. Denn das Motiv hat die 33-Jährige selbst gestaltet.