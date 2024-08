Anfang August Straßen in Traben-Trarbach werden gesperrt

Traben-Trarbach · In vielen Kommunen müssen die Kanäle, die in die Jahre gekommen sind, erneuert werden. In Traben-Trarbach steht jetzt eine Untersuchung dieser Leitungen an. Dazu sind umfangreiche Straßensperrungen notwendig. Welche Straßen wann und wo gesperrt sind.

02.08.2024 , 10:05 Uhr

Auch in der engen Moselstraße müssen die Kanäle untersucht werden. Foto: TV/Hans-Peter Linz