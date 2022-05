Verkehr : Radfahrer stirbt nach Wohnwagen-Unfall an der Mosel: Gericht spricht Urteil wegen fahrlässiger Tötung

Traben-Trarbach Vor einen knappem Jahr gab es einen tödlichen Unfall in der Nähe von Traben-Trarbach. Der Verursacher wurde nun verurteilt. Was damals passiert ist und welche Strafe auf den Fahrer zukommt.

(hpl) Ein inzwischen 29-jähriger Autofahrer muss wegen fahrlässiger Tötung und fahrlässiger Körperverletzung eine Geldstrafe von 5400 Euro zahlen. Das entschied das Amtsgericht in Bernkastel-Kues. Der Mann fuhr am 30. Mai vergangenen Jahres auf der B 53 bei Traben-Trarbach mit seinem Auto, an dem ein Wohnwagen hing. Der Wohnwagen löste sich plötzlich und prallte gegen zwei Radfahrer. Ein 64-jähriger Radfahrer starb bei dem Unfall, eine 59-Jährige wurde schwer verletzt, wie damals die Polizei in Zell berichtete. Das Amtsgericht in Bernkastel-Kues hat das Strafverfahren gegen den Autofahrer wegen fahrlässiger Tötung sowie fahrlässiger Körperverletzung nun abgeschlossen.