Das sagen die Winzer Bekommt Traben-Trarbach einen Weinpavillon?

Riesling, Grauburgunder, Pinot noir – was darf’s sein? Wer an der Mosel seinen Urlaub verbringt, der bringt oft Lust auf Wein, aber nicht immer Weinwissen mit. Deshalb können Gäste (und natürlich auch Einheimische) in Weinregionen vielerorts an Pavillons Weine und Winzer kennenlernen. Trier hat seinen beliebten Weinstand am Hauptmarkt, Bernkastel-Kues seinen Probierstand am Moselufer, der gerade neu konzipiert wird – und Traben-Trarbach?