Traben-Trarbach : Unbekannte schlagen jungen Mann nieder: Zeugen gesucht

Traben-Trarbach Bereits am Freitag, 23. September haben nach Angaben der Polizei zwei unbekannte Täter gegen 22:30 Uhr in Trarbach, Ecke Enkircher Straße/ Moselstraße, einen jungen Mann niedergeschlagen und auf diesen am Boden liegend eingetreten.

Hierdurch erlitt der Geschädigte unter anderem eine Verletzung am Kopf. Nach der Tat sollen die Täter in Richtung Moselvorgelände geflüchtet sein.