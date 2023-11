Von Zwergenwald bis Party Neue Events zur Weihnachtszeit an der Mosel – das ist geboten

Es war einmal… eine Stadt, die wollte sich zur Weihnachtszeit herausputzen für all jene, die sie besuchten und sich an ihrer schönen Atmosphäre erfreuten. So könnte das Märchen klingen, das Bernkastel-Kues in diesen Tagen schreibt. Denn es soll in diesem Jahr ein weiteres idyllisches Fleckchen in der Altstadt geben: einen Zwergenwald rund um die Kirche St. Michael (wir berichteten).