Geschichte : Vorträge über Weinhandel und Krankenhaus

Traben-Trarbach Die Gesellschaft Casino zu Traben-Trabach lädt zu Vorträgen ein: Am Donnerstag, 19. September, 18 Uhr, referiert Rolf Zang über den Weinhandel in Traben-Trarbach und zeigt dazu mehr als 80 alte und neuere Fotos. Am Freitag, 1. November, 18 Uhr, hält Dr. Rüdiger Spier einen Vortrag über die Geschichte des Krankenhauses Trarbach, Anna Henriettenstift.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken