Umzug nach Traben Nach 71 Jahren: Warum Radio Schneider die Moselseite wechselt

Seit 71 Jahren ist Radio Schneider in Traben-Trarbach zu Hause – ein Alter, in dem sich ein Mensch zur Ruhe setzt. Doch Eckhard Schneider, der den Elektronik-Fachbetrieb in zweiter Generation führt, will sich noch einmal neu erfinden. In den ersten Jahren habe sich das Geschäft seines Vaters in der Brückenstraße befunden. Damals führte er nur Radios, deshalb ist der Name bis heute geblieben. 1964 sei er an den jetzigen Standort an der Ecke Moselstraße/Am Markt gezogen, gleich gegenüber des Rathauses. Dort ist es eigentlich nicht wegzudenken – bald aber doch.