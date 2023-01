Wirtschaft : Warum der Mosel-Wein-Nachts-Markt in Zukunft Eintritt kosten könnte

Es kamen zwar nicht so viele Gäste wie in den Jahren vor Corona, doch Aussteller und Veranstalter sind zufrieden. So habe man mehr Zeit für Gespräche gehabt. Foto: Trierischer Volksfreund/Veronika Königer

Traben-Trarbach Beim Mosel-Wein-Nachts-Markt konnten nach zwei Jahren Corona-Pause wieder Besucher die historischen Keller der Stadt Traben-Trarbach besuchen. Wie die Saison sonst lief und was für das kommende Weihnachten geplant ist.

Der Traben-Trarbacher Mosel-Wein-Nachts-Markt, der in den historischen Weinkellern der Altstadt angeboten wird, hat sich seit seiner Gründung 2010 zu einem Besuchermagneten entwickelt und hat mehrere Auszeichnungen in deutschen und internationalen Reisemagazinen erhalten. Nach zwei Jahren Corona-Pause lockte er bis Anfang Januar wieder Besucher in die Jugendstilstadt. Die Bilanz der Stadt fällt positiv aus: „Wir zählen zu den zehn außergewöhnlichsten Weihnachtsmärkten in Europa“, freut sich Stadtbürgermeister Patrice Langer. Zwar sei weniger los gewesen als vor der Corona-Pause, aber dafür hätten die Besucher mehr Zeit gehabt, sich das Angebot anzuschauen.

Den Eindruck bestätigt die Leiterin der Tourist-Info in Traben-Trarbach, Kirsten Haag: „Wir hatten etwas weniger Bustourismus in dieser Saison, aber dafür waren mehr privat Reisende unterwegs. Die hatten dann einen entspannteren Aufenthalt.“ Insgesamt habe man mehr Zeit zum Bummeln und für Gespräche mit den Händlern gehabt. „Wegen Corona und der gestiegenen Energiekosten hatten wir etwas Bedenken und waren nun positiv überrascht“, sagt Haag. Auch das Wetter habe gut mitgespielt.

Wird der Mosel-Wein-Nachts-Markt in Zukunft Eintritt kosten?

Vor der Corona-Krise, in der der Mosel-Wein-Nachts-Markt zwei Mal ausfallen musste, wurde im Traben-Trarbacher Stadtrat darüber debattiert, Eintritt für den Besuch der Keller zu verlangen. Ursprünglich sollte dann ein Bezahlmodell mit Tickets und Eintrittskontrolle realisiert werden, was allerdings wegen der Pandemie aufgeschoben wurde. Für den ersten Mosel-Wein-Nachts-Markt nach der Pandemie sah die Stadt auch noch davon ab. Frühestens könnte somit in der Saison 2023/24 Eintritt erhoben werden. Darüber werde der Stadtrat in einer seiner nächsten Sitzungen sprechen, so die Leiterin der Tourismus Information.