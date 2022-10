Investitionen : Neuer Standort gesucht? – Traben-Trarbach prüft Optionen für Rathaus

Traben-Trarbach In Traben-Trarbach herrscht Raumnot: Die Verbandsgemeinde will einen neuen Standort für das Rathaus prüfen lassen. Im Rat gab es eine heftige Debatte darüber, denn die Grünen sind generell gegen einen Neubau.

Traben-Trarbach Wie sieht die Zukunft des Verwaltungssitzes der Verbandsgemeinde Traben-Trarbach aus? Dieser Frage beschäftigte die Mitglieder des Verbandsgemeinderates in seiner jüngsten Sitzung. Hajo Weinmann (SPD) gab den Anstoß dazu mit einem Antrag, diesen Punkt zu behandeln. Nachdem die Verbandsgemeinde Traben-Trarbach seit acht Jahren besteht, sei es an der Zeit, über diesen Punkt zu diskutieren, findet Weinmann. Derzeit gibt es drei Verwaltungsstandorte in Traben-Trarbach und Kröv. Eine Verwaltung an zwei Orten und in drei Verwaltungsgebäuden mache es aus Sicht der SPD-Fraktion notwendig, über zukünftige Standorte der Verbandsgemeindeverwaltung und der Werke neu zu entscheiden. Es herrsche Sanierungsbedarf in den Gebäuden, die großenteils nicht barrierefrei seien und zudem stehe einer Verwaltung dieser Größenordnung nach Landesvorgaben ohnehin mehr Raum zu: Inklusive Sitzungssaal seien 1700 Quadratmeter nötig, aber bislang gebe es in Traben-Trarbach nur 522 Quadratmeter und in Kröv nur 759 Quadratmeter, ergänzt Marcus Heintel, Bürgermeister der Verbandsgemeindeverwaltung. Die Barrierefreiheit sei zwar in Kröv gegeben, nicht aber in Traben-Trarbach. Zudem könne man die Standorte reduzieren.