Räte sehen Rot Wie bunt darf die Grevenburg sein? Worum es im Farben-Streit in Traben-Trarbach geht

„Das Leben ist zu bunt, um grau zu sein!“, sagte Vincent van Gogh einmal. Auch wenn der Maler wahrscheinlich nie in Traben-Trarbach war, will sich die Stadt doch womöglich eine Scheibe von dieser Einsicht abschneiden (lassen wir an dieser Stelle das besagte abgeschnittene Ohr beiseite, das er sich in geistiger Umnachtung zufügte). Und so leuchtet die Grevenburg, sonst auch hübsch, doch grau, seit einiger Zeit dank LED-Technik bisweilen bunt. Und eben das ist so manchem nun zu viel (Farbe) des Guten.