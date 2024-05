Künftiger Sitz der Verbandsgemeinde Stadtrat Traben-Trarbach sagt „Ja“ zum Cyberbunker

Mit einer starken Stimme will Traben-Trarbach sprechen, wenn es um den künftigen Sitz des Rathauses der Verbandsgemeinde (VG) geht. Deshalb haben die Fraktionen eine gemeinsame Stellungnahme formuliert, die sich an den VG-Rat richtet. Dieser muss über kurz oder lang entscheiden, ob entweder das Rathaus in Traben-Trarbach oder jenes in Kröv ausgebaut wird – oder ob ein Neubau geplant werden soll. Denn derzeit ist in den Gebäuden zu wenig Platz (wir berichteten mehrfach).