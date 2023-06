Im Atelier in Traben-Trarbach „Jedes neue Werk wird zu einem Lieblingsbild“ – Zu Besuch bei Kunstmaler Nikolaus Hirschmann

Nikolaus Hirschmann aus Traben-Trarbach wurde vom Fotografen zum bekannten Kunstmaler. Bis dahin war es ein weiter und anstrengender Weg. Von 1973 bis 1975 studierte er Fotografie an der Bayerischen Staatslehranstalt für Fotografie in München. Es folgte Fotografenarbeit am Germanischen Nationalmuseum in Nürnberg, an der Universität Erlangen sowie in der Kunsthalle Hamburg. Seine Motive waren neben Porträts auch Modeaufträge als Assistent in Hamburg. Unter anderem kolorierte er früh seine Schwarz-Weiß-Fotos.