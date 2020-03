Konzert : Kammerchor lädt zum Passionskonzert ein

Traben-Trarbach (red) Der Traben-Trarbacher Kammerchor widmet sich in seinem Passionskonzert am Sonntag, 22. März, ab 19 Uhr in der katholischen Pfarrkirche St. Nikolaus in Trarbach der Lukas Passion des Komponisten Georg Philipp Telemann.



