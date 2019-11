Bildung : Über das Kompetenzprofil zum Traumberuf

An der Realschule plus in Traben-­Trarbach hat Staatssekretär Hans Beckmann einige praktische Aufgaben von Schülern mitgemacht. Foto: TV/Marlene Bucher

Traben-Trarbach Die Traben-Trarbacher Realschule plus hat ihr Ausbildungskonzept vorgestellt, mit dem sie als Pilotschule arbeitet. Staatssekretär Hans Beckmann war zu Besuch und wurde auch gleich von den Schülern praktisch miteinbezogen.

Staatssekretär Hans Beckmann liegt auf einer Turnmatte in der Sporthalle der Traben-Trarbacher Realschule plus. Die Tribüne ist gefüllt mit Schülern und Lehrern, auf einer Matte neben Beckmann liegt ein weiterer Schüler. „Die Arme einmal nach vorne strecken und anheben. Und jetzt noch die Beine dazu!“, sagt eine Schülerin zu den beiden auf den Matten, sie hält ein Mikrofon in der Hand. Der Staatssekretär lacht. „So viel wie hier an der Realschule habe ich mich ja schon lange nicht mehr bewegt“, scherzt er.

Aber von vorne: Der Staatssekretär ist ein Besucher an diesem Tag, an dem die Traben-Trarbacher Realschule plus ihr Ausbildungskonzept vorstellt. Auf einem langen Flur wandern die Besucher von einem Raum zum anderen und unterhalten sich mit den Gruppenleitern und den Schülern. Hier eine Physiotherapie-Gruppe, dort eine künstlerisch-gestalterische Gruppe. Dazwischen eine, die das Reinschnuppern in Ausbildungsberufe ermöglicht und die Entscheidungsfähigkeit der Schüler fördert. Jeder solle dadurch seine eigenen Fähigkeiten kennenlernen und entfalten, erklärt Schulleiter Carsten Augustin.

In dem Ausbildungskonzept ist das Assessment Center (AC) 2.0 mittlerweile fest verankert. Seit 2017 arbeitet die Realschule plus als Pilotschule mit dem Konzept. Damit sollen die Schüler herausfinden, wo ihre Stärken liegen und dann daraus schließen, welcher Beruf später am besten zu ihnen passen könnte. Und das offenbar so früh wie möglich, denn die Übungen und Tests dazu beginnen in der sechsten Klasse.

Diese Tests in regelmäßigen Abständen sollen den Schülern laut Augustin ein Gefühl dafür geben, worin sie gut sind, und auch wo sie noch gefördert werden können. Nach jedem Test gibt es ein Feedbackgespräch, bei denen Lehrer und Schüler jeweils die Leistung des Schülers einschätzen. Begriffe auf dem Feedbackbogen sind beispielsweise Teamfähigkeit, Selbstständigkeit oder Durchhaltevermögen. Aus mehreren solcher Bögen entsteht dann zusammen mit den Übungsunterlagen ein Berufswahl-Ordner, den die Schüler beispielsweise mit auf eine Ausbildungsmesse nehmen können.

Und wie sieht so ein Test aus? Eine Schülergruppe macht es vor: Bei einer Gruppenarbeit geht es darum, dass die Schüler sich auf eine dreitägige Wanderung in der Lüneburger Heide vorbereiten sollen. Sie beraten darüber, was sie einpacken – Kompass, Landkarte, oder doch lieber das Smartphone? „Es kann ja sein, dass wir da kein Netz haben“, merkt eine Schülerin an. Die Übung habe nicht unbedingt das Ziel, eine richtige Lösung zu finden, es gehe eher darum, wie die Schüler in der Gruppe arbeiten und wie gut sie sich in die beschriebene Situation hineinversetzen können.

In Einzelarbeiten sollen die Schüler zum Beispiel eine Geburtstagskarte selbst basteln, aus der sich eine dreidimensionale Figur entfaltet, sobald man sie öffnet. Hier geht es um die Fähigkeit zur alleinigen Arbeit im Gegensatz zur Gruppenarbeit. „Mir ist die Einzelarbeit ehrlich gesagt etwas leichter gefallen als die Gruppenarbeit“, sagt eine Schülerin.