Corona : Traben-Trarbacher Schule stellt sich mit Videos vor

Traben-Trarbach Da in dieser besonderen Zeit kein Informationsabend für die Eltern der Viertklässler stattfinden kann, stellt sich die Realschule plus mit schuleigenen Videos vor. In diesen wird unter anderem über das pädagogische Konzept der Schule „Einander vertrauen und verstehen, miteinander lernen und leben“ sowie über die vielfältigen Bildungswege an der Realschule plus und FOS informiert.

Ein Highlight ist das Video der Klasse 8b, das den Grundschülern die Möglichkeit bietet, die Schule aus Schülersicht kennenzulernen. Dieses ist auf dem schuleigenen Youtube-Channel zu sehen. Zugang per Mail an WirStellenUnsVor@rsplusfostt.de.