Politik : Für fünf Euro ab in den Keller

Der unterirdische Wein-Nachts-Markt in Traben-Trarbach lockt Jahr für Jahr mehr Besucher an.

Traben-Trarbach Der Traben-Trarbacher Stadtrat hat beschlossen, Eintritt für den Mosel-Wein-Nachts-Markt zu erheben. Abends ab 18 Uhr bleibt der Zugang aber kostenlos.

Erstmals soll in diesem Jahr für den Besuch des Mosel-Wein-Nachts-Marktes in Traben-Trarbach ein Eintrittspreis erhoben werden. Das hat der Stadtrat mehrheitlich so beschlossen. Die Veranstaltung, die in diesem Jahr bereits zum zehnten Mal angeboten wird, ist inzwischen über die Region hinaus beliebt und lockt viele Einheimische und Touristen in der Weihnachtszeit nach Traben-

Trarbach.