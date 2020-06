Kostenpflichtiger Inhalt: Wirtschaft : Fliesenleger packen die Koffer

Bockelmann Foto: dpa-tmn/Markus Scholz

Traben-Trarbach Ein Traben-Trarbacher Traditionsunternehmen will die Stadt verlassen: der Fliesenbetrieb Bockelmann. Die Entscheidung hängt mit der Tourismusabgabe zusammen.

„Damit nichts aus den Fugen gerät“ – das ist der Werbespruch des seit über 30 Jahren bestehenden Fliesenbetriebs Bockelmann in Traben-Trarbach, der deutschlandweit tätig ist. Aber nun scheint alles aus den Fugen zu geraten: Fliesen Bockelmann wird bald aus Traben-Trarbach wegziehen.

Der Betrieb hat ein bundesweites Renommee. Zu seinen Kunden zählen unter anderem Krankenhäuser, Altenheime, das Feuerwehrzentrum Köln, Bayer Leverkusen, die Nordsee-Filialen und weitere Großunternehmen wie beispielsweise Briefzentren. Uwe Oppermann führt seit zwei Jahren die Geschäfte, Firmengründer Bernd Bockelmann ist seitdem beratend tätig. Nach mehr als 30 Jahren plant das Unternehmen nun, seinen Firmensitz zu verlegen. Wie Oppermann dem TV bestätigt, habe er vergangene Woche den Mietvertrag für das Firmengebäude gekündigt.

Info Der Verteilerschlüssel für die Abgabe Beitragspflichtig ist jede selbstständig tätige Person und jedes Unternehmen, denen im Gemeindegebiet durch den Tourismus unmittelbar oder mittelbar besondere wirtschaftliche Vorteile erwachsen. Die Beitragspflichtigen haben beim Steueramt für den jeweiligen Erhebungszeitraum eine Erklärung über ihren Gesamtjahresumsatz abzugeben. Der besondere wirtschaftliche Vorteil wird in einem Messbetrag ausgedrückt, der sich nach den objektiv gegebenen Gewinn- und Verdienstmöglichkeiten bemisst. Grundlagen hierfür sind die Mehreinnahmen aus dem Tourismus. Der Messbetrag ergibt sich aus dem Jahresumsatz des Beitragspflichtigen, multipliziert mit einem sogenannten Vorteilssatz und dies multipliziert mit einem sogenannten Reingewinnsatz. Dieser Messbetrag wird mit dem Hebesatz nochmals multipliziert und ergibt den Jahresbetrag des Tourismusbeitrages.

Der Grund: die 2017 neu eingeführte Tourismusabgabe, die Betriebe zahlen müssen, denen im Gemeindegebiet durch den Tourismus „unmittelbar oder mittelbar besondere wirtschaftliche Vorteile erwachsen“. Deren Zahlung ist aus Oppermanns Sicht in der aktuellen Höhe nicht gerechtfertigt, weshalb er Klage beim Verwaltungsgericht Trier eingelegt hat. Das Gericht hatte diese Klage vor kurzem abgewiesen (der TV berichtete). Der Betrieb will aber in Revision gehen.

Konkret geht es um eine Vorausleistung für das Jahr 2019 in Höhe von insgesamt circa 2600 Euro. Das Gericht stellte fest, dass diese Vorauszahlung rechtens sei, da dem Unternehmen ein mittelbarer Vorteil durch den Tourismus erwachse und dies in der Berechnung in Form eines niedrigen Vorteilssatzes berücksichtigt worden sei.

Firmengründer Bernd Bockelmann sieht das anders: „2016 haben wir eine Abgabe von 189 Euro bezahlt – und nun ist es mehr als das Zehnfache! Wir profitieren von dieser Neuregelung überhaupt nicht. Außerdem kriegen wir keinen einzigen Auftrag aus Traben-Trarbach. Früher kam der Bürgermeister schon mal vorbei, um sich zu erkundigen, wie es läuft. Aber es kommt niemand mehr. Bei der Steigerung hätte man erwarten können, dass die Stadt sich mal bei uns meldet!“

Uwe Oppermann sagt: „Wir führen circa 98 Prozent unserer Arbeit in ganz Deutschland aus, von zumeist öffentlichen Auftraggebern. Mit dem Tourismus kann ich die Firma lediglich in Verbindung bringen, wenn meine Mitarbeiter und Geschäftspartner nach Traben-Trarbach kommen und hier übernachten und an Geschäftsessen teilnehmen. Ich werde den Firmensitz, wie zu Beginn der Forderung schon einmal angekündigt, an einen anderen Standort verlegen, wo man dankbar über die Gewerbesteuereinnahmen sein wird.“ Ihm tue es um die zwei Mitarbeiterinnen leid, die nicht mit umziehen könnten und dadurch ihre Arbeit verlieren. Bockelmann ist von der Stadt enttäuscht: „Wir haben die Vereine hier unterstützt, von der Feuerwehr bis zum Karnevalsverein. Das ist einfach unmöglich. Traben-Trarbach gehen jetzt zwölf Arbeitsplätze verloren.“

Marcus Heintel, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Traben-Trarbach, reagiert auf die Kritik an dem Tourismusbeitrag. Die starke Erhöhung durch die Veränderung des Bemessungsschlüssels sei demnach zu erklären. Heintel: „Ja, die Bemessungsgrundlage des früheren Fremdenverkehrsbeitrages war die Anzahl der Beschäftigten und eine Pauschale. Die Bemessungsgrundlage des Tourismusbeitrages ist der erzielte Umsatz, bereinigt um einen tourismusbedingten Vorteilssatz sowie einem branchenüblichen Gewinnsatz. Anzumerken sei hierbei allerdings, dass es sich bei den vom Herrn Bockelmann genannten Tourismusbeitrag um die Verteilung für mehrere Jahre handelt, also keinen Beitrag nur für ein Jahr.“

Vor 2017 sei die Bemessungsgrundlage anders gewesen. Heintel: „Aus diesem Grund war die Beitragszahlung relativ nedrig. Auch nach der Fremdenverkehrsbeitragssatzung mussten Betriebe mit direktem und indirektem Vorteil aus dem Tourismus einen Beitrag zahlen.“ Zudem habe man im Rahmen des Widerspruchsverfahrens mit Bernd Bockelmann telefoniert.