Auch für Zweitwohnungen fällig Gästebeitrag der VG Traben-Trarbach ist beschlossen: Was bekommen Urlauber dafür?

90 Cent pro Nacht im Winter, 50 Cent im Sommer: So hoch wird der künftige Gästebeitrag in der Verbandsgemeinde Traben-Trarbach mindestens sein. Dazu kommen die Aufschläge der Ortsgemeinden. Am Angebot beteiligen kann sich jeder, vom Restaurant bis zum Winzer.

12.12.2023 , 07:07 Uhr

Inhaber der Gästekarte – hier ein Beispiel aus Thüringen – können künftig günstiger im Freibad Kröver Reich baden. Foto: TV/Ursula Bartz

Von Ursula Bartz

Wer einige Monate im Jahr in Kröv, Burg oder Traben-Trarbach verbringt, weil er sich dort eine Wohnung oder ein Ferienhaus zugelegt hat, wird ab dem kommenden Jahr etwas tiefer in die Tasche greifen müssen. Denn auch er (oder sie) muss den Gästebeitrag zahlen, den die Verbandsgemeinde (VG) Traben-Trarbach nun einführt. Ab dem 1. März soll er gelten. Dafür gibt es eine Gästekarte, mit der sie Vergünstigungen wie einen freien Eintritt zum Mosel-Wein-Nachts-Markt erhalten.