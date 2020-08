Tourismus : „Das Hotelschiff ist eine Bereicherung“

Traben-Trarbach Nach viel Ärger um die Viva Riverside sieht Traben-Trarbachs Stadtbürgermeister Patrice Langer jetzt viele Vorteile für den Tourismus.

Abends eine Weinprobe auf dem Wasser und morgens mit Blick auf die Mosel aufwachen: für viele Moseltouristen vermutlich eine schöne Vorstellung für den Sommer. Das ist auf dem Hotelschiff, das am Moselufer in Traben-Trarbach steht, möglich. Doch warum hat genau dieses Schiff in den vergangenen Monaten für so viel Ärger in der Stadt gesorgt?