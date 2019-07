Konzert : Tracy Mains rocken die Kirmes

Tracy Mains. Foto: TV/Tracy Mains

Zeltingen-Rachtig (red) Die aus Zeltingen-Rachtig stammenden Musiker der Band „Tracy Mains“ rocken am Freitag, 12. Juli, ab 21 Uhr die Kirmes in Rachtig. Zu ihrem Repertoire gehören Klassiker von Marius Müller Westernhagen, Fury in the Slaughterhouse, Klaus Lage, Bap und Peter Maffay sowie aktuelle Songs der Sportfreunde Stiller, Brings und den Ärzten.

