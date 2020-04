Handwerk : Wie vor 131 Jahren - Manderscheider Traditionsbetrieb geht zurück zu den Wurzeln

Manderscheid Aus Borsch-Gillen wird wieder Gillen: Ein mehr als 130 Jahre alter Familienbetrieb aus Manderscheid geht zurück zu den Wurzeln. Und die haben auch etwas mit einem bekannten Eifel-Maler zu tun.

Die Malermeisterin, die sich 2012 zur Restauratorin im Maler- und Lackiererhandwerk weiterbildete, führt seit 1993 den Malerbetrieb ihrer Familie, den sie später, zwischenzeitlich verheiratet, in Traditionsmaler Borsch-Gillen umbenannte. Doch bald ist der neue Name ein alter. „Wir werden den Betrieb wieder in Maler Gillen umbenennen“, sagt Niklas Borsch, Sohn von Ursula Gillen und baldiger Firmenchef: Ursula Gillens Sohn, das mittlere ihrer drei Kinder, arbeitet seit 2007 im Betrieb, seit 2013 ist er Malermeister, wird die Tradition fortsetzen und die Firma in Zukunft führen. Auf der Baustelle ist er bereits jetzt der Chef, wie seine Mutter lachend sagt: „Das überlasse ich gerne ihm, er hat den besseren Überblick.“ Als Gründe für die Umbenennung nennt Firmenchefin Ursula Gillen „die Rückbesinnung auf die Unternehmenswurzeln“ sowie das 131-jährige Bestehen des Betriebs.

Bereits 1889 gründete Theodor Gillen, der Urgroßvater von Ursula Gillen, den Betrieb, der damals noch in der Stadtmitte lag. Sein Fokus lag auf dem Anstreichen und Gestalten von Wohn- und Betriebsgebäuden, unter anderem dem späteren Manderscheider Rathaus, der damaligen Kellerei. Daneben war er als Künstler in der Lebensbaumkirche in Manderscheid tätig.

Mittlerweile ist die Firma von der Kirchstraße im Ortskern an den Manderscheider Stadtrand, in die Nähe der Schule und des Sportplatzes, gezogen. Am dortigen Firmensitz hatte Ursula Gillen früher auch ein kleines Ladenlokal, wo es vom Bleistift bis zur Tapete alles zu kaufen gab. Wie ihre Mutter Thekla, die bereits in der Ortsmitte früher einen kleinen Laden hatte. „Das hat sich aber irgendwann nicht mehr gerechnet, und wir haben den Laden geschlossen“, sagt sie, so dass sie und ihr Sohn nun gemeinsam auf den Baustellen arbeiten. Wie zum Beispiel vor ein paar Jahren in Trier, als die Manderscheider Firma an der Sanierung des Turms der St.-Gangolf-Kirche am Hauptmarkt in Trier beteiligt war.