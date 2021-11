Vorweihnachtszeit : 23. begehbarer Adventskalender

Bausendorf Für den 23. Adventskalender in Bausendorf sucht der Pfarrgemeinderat Bausendorf-Olkenbach-Diefenbach nur noch wenige Gemeindemitglieder, die bereit sind, ein Fenster ihres Hauses zu gestalten. In diesem Jahr stehen an allen Häusern mit einem Adventsfenster Weihnachtskarten von Kindern aus dem Alftal kostenlos zum Mitnehmen bereit.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken