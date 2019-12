Kinder : Traditionelle Nikolaus-Wanderung der Kita Wittlich-Neuerburg 

Wittlich Die Historische Nikolaus-Kapelle von Neuerburg – Standort des im 14.Jahrhunderts durch die Pest ausgestorbenen Dorfes Hatzdorf – ist jedes Jahr Ziel der Nikolaus-Wanderung der Kita Wittlich-Neuerburg.

Jeweils die ältesten Kinder der Kita schmücken die Nikolaus-Kapelle mit Zweigen und Kerzen. Dieses, aus dem 14. Jahrhundert überlieferte Brauchtum, wird seit Jahrzehnten von der Kita gepflegt und Helfern aus der Dorfgemeinschaft unterstützt. Auch in diesem Jahr wanderten die Familien mit ihren Kindern zur Kapelle am Neuerburger Waldrand, um am wärmenden Feuer mit Glühtee, selbstgebackenen Plätzchen und Nikolausliedern einen winterlichen Nachmittag zu verbringen. Foto: Carmen Becker