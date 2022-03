Veranstaltung : Traditionsmärkte am Kueser Ufer starten wieder

Bernkastel-Kues Der Mittfastenmarkt im März, Michaelsmarkt im September und Nikolausmarkt im November sind feste Bestandteile im Veranstaltungsangebot der Stadt Bernkastel-Kues. Auch in der Pandemie konnten sie teilweise in abgespeckter Form stattfinden.

In dieser Phase ist auch ein neuer Standort für das Marktgeschehen gefunden worden. Auf dem Moselparkplatz in Kues bei der Brücke. Hier ist der Markt von der gegenüberliegenden Seite direkt zu sehen und fußläufig über die Brücke und Treppe leicht zu erreichen.

Am Mittwoch, 23. März, werden die Marktbeschicker mit ihrem Warenangebot wieder am Kueser Moselufer stehen und ihre Haushaltswaren, Dekorationsartikel, Textilien, Gewürze und vieles mehr anbieten.

Esch wird auch am 23. September und am 30. November mit dabei sein, wenn der Michaels- und Nikolausmarkt auf dem Programm der Stadt stehen.

Die Traditionsmärkte sind im Jahr 2016 vom Parkplatz Moselufer in Bernkastel ans Gestade und den Karlsbader Platz gezogen. Durch die Pandemie konnten die Märkte nur noch auf größeren Flächen stattfinden, so dass die Standbetreiber zwischenzeitlich auch auf dem Forumsplatz waren. Im vergangenen Jahr standen sie auf dem Parkplatz an der Brücke in Kues. Hier werden sie für dieses Jahr auch erst einmal bleiben.