Corona : Merscheider Markt muss erneut abgesagt werden

Morbach-Merscheid Erneut musste sich das Veranstalter-Team dazu entschließen, den Merscheider Markt abzusagen. Das gesamte Programm für die Tage vom 10. bis 12. September fällt aus. Aufgrund der Corona-Epidemie und den daraus resultierenden Verboten und Einschränkungen für Großveranstaltungen ist die Durchführung des Marktes und des Musikprogramms im großen Festzelt nicht möglich.

In enger Abstimmung mit den betroffenen Künstlern und Bands sowie den Veranstaltungstechnikern wurde das für dieses Jahr gebuchte Musikprogramm in gleicher Zusammenstellung auf die jeweiligen Termine in 2022 umgebucht. Auch im zweiten Jahr der Pandemie herrsche eine große Solidarität zwischen allen Akteuren - Veranstalter, Bands, Veranstaltungstechnik und Zeltverleiher, so die Organisatoren.