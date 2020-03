Freizeit : Die Hälfte ist fast geschafft

Rein ins Mountain-Bike-Vergnügen am Erbeskopf: Ab Ostern werden den Sportlern vier verschiedene Strecken zur Verfügung stehen. Foto: TV/Jürgen C. Braun

Hilscheid Bis Ostern soll die vierte Abfahrt für Mountain-Biker am Erbeskopf fertig sein.

Wie weit ist die Trailpark GmbH am Erbeskopf mit ihrem Vorhaben, die höchste Erhebung von Rheinland-Pfalz als Destination für Mountain-Biker zu etablieren? Darüber haben sich die Mitglieder des Zweckverbands „Wintersport-, Natur- und Umweltbildungsstätte Erbeskopf“ in ihrer jüngsten Sitzung informiert. Martin Halm von der Betreibergesellschaft zieht ein positives Resümee seit der Eröffnung des Trailparks im Juni 2018. Von den geplanten acht Strecken sind bisher drei eröffnet. Eine vierte soll noch vor Ostern fertig gestellt werden. „Damit haben wir die Hälfte geschafft“, freut er sich.

Die neue Strecke wird vergleichbar mit den Klassifizierungen beim Skifahren als rote Strecke, also als mittelschwere Abfahrt eingestuft. Sie bietet einen Mix aus Holzeinbauten, naturbelassenen Stellen und Sprüngen. „Es ist die längste der vier Strecken“, sagt Halm. Bereits in Betrieb sind die Strecken mit den Nummern sechs bis acht. Dabei handelt es sich um eine leichte (blaue) Strecke, eine weitere mittelschwere (rote) Strecke sowie einen anspruchsvollen schwierigen (schwarzen) Trail, die vom Gipfel bis zur Querstraße am unteren Ende der Schneisen führen.