Corona : Trailpark Erbeskopf muss schließen

Hilscheid Am kommenden Wochenende dürfen die Betreiber des Trailparks Erbeskopf die Lifte nicht laufen lassen. Die Abfahrten für Mountainbiker bleiben geschlossen.

Zum absoluten Unverständnis Halms. Denn Mitarbeiter des Ordnungsamts hätten vergangenes Wochenende, als der Trailpark erstmals für dieses Jahr in Betrieb war, nichts derartiges beanstandet. „Maximal fünf Personen aus zwei Haushalten dürften sich auf dem Gelände aufhalten“, sagt er. Was natürlich keinen Sinn mache. Auch die Angebote, nur Biker mit negativen Tests auf die Strecke zu lassen, seien von der Ordnungsbehörde ausgeschlagen worden. Was zum Unverständnis beiträgt: Halm hat diese Woche mit Betreibern ähnlicher Einrichtungen in Nordrhein-Westfalen und Hessen gesprochen, die Stand Mittwoch öffnen dürfen. „Wir kommen in wirtschaftliche Nöte“, sagt Halm. „Wir stehen mit dem Rücken zur Wand.“