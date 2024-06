Brauchtum Markt, Musik und Motoren locken nach Klausen

Es kam schlimm, aber nicht ganz so schlimm wie befürchtet. Gemeint ist das Unwetter, das am Samstagabend dazu führte, dass der Festplatz in Klausen gegen 22.30 Uhr geschlossen wurde. Aber bis dahin konnten die 300 Besucher das Sommernachtskonzert des Musikvereins Klausen genießen. Mit spanischen Rhythmen, klassischen Märschen und konzertanten Klängen stimmten die 30 Musikerinnen und Musiker unter der Leitung von Dirigent Alois Meyer auf das Festwochen­ende ein. Anschließend gab es auf Leinwand und Bildschirm das Fußballspiel Deutschland gegen Dänemark, bis das Unwetter auch den Wallfahrtsort erreichte.